Общество

Энергетики "Теплосетей" провели бестраншейную прокладку трубопровода под проспектом Молодежный

21 августа 2025 15:26
Энергетики Теплосетей провели бестраншейную прокладку трубопровода под проспектом Молодежный

Специалисты ООО «Теплосети» выполнили прокладку теплотрассы под главной городской магистралью в Нижнем Новгороде, используя бестраншейную технологию. В Автозаводском районе Нижнего Новгорода энергетики обеспечили подключение к горячему водоснабжению нового жилого комплекса «Чкалов», состоящего из восьми многоквартирных домов. Трубопровод провели под проспектом Молодежный методом горизонтально направленного бурения, без вскрытия дорожного полотна.
 
Работы велись в зоне с высокой плотностью инженерных сетей, в том числе рядом с газопроводом высокого давления, под трамвайными путями и проезжей частью главной транспортной артерии города – дороги в международный аэропорт. Для минимизации рисков и исключения ограничения движения специалисты компании отказались от открытого способа прокладки. Вместо него был задействован комплекс техники для бурения подземной скважины.
 
«Метод горизонтально направленного бурения используется вместо привычных технологий, чтобы свести к минимуму помехи для дорожного движения, обеспечить более глубокую и протяжённую прокладку теплотрассы без использования котлована, и сократить сроки выполнения работ», - отметил генеральный директор ООО «Теплосети» Александр Прокофьев.
 
Скважина была пройдена на глубине 8 метров. Длина подземного участка составила 130 метров, в том числе под проезжей частью и трамвайными путями. После завершения пилотного бурения канал расширили и в него протянули пластиковый футляр диаметром 315 мм, внутри которого размещен гибкий предизолированный трубопровод с расчетным сроком службы 50 лет.
 
На следующий день операцию бурения повторили и под проспектом Молодежный: там была проложена циркуляционная труба горячего водоснабжения. Все работы, включая инженерную подготовку, заняли семь дней. Новый жилой комплекс «Чкалов» будет подключен к горячему водоснабжению в срок.
 
Напомним, ООО «Теплосети» обслуживает 660 км сетей теплоснабжения, 13 центральных теплопунктов, 29 тепловых насосных станций и 3 инженерных блока. Предприятие обеспечивает теплоснабжением и горячей водой более 400 тысяч нижегородцев и более 300 объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, больницы и др.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных