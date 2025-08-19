Энергетики "Теплосетей" провели бестраншейную прокладку трубопровода под проспектом Молодежный Общество

Специалисты ООО «Теплосети» выполнили прокладку теплотрассы под главной городской магистралью в Нижнем Новгороде, используя бестраншейную технологию. В Автозаводском районе Нижнего Новгорода энергетики обеспечили подключение к горячему водоснабжению нового жилого комплекса «Чкалов», состоящего из восьми многоквартирных домов. Трубопровод провели под проспектом Молодежный методом горизонтально направленного бурения, без вскрытия дорожного полотна.



Работы велись в зоне с высокой плотностью инженерных сетей, в том числе рядом с газопроводом высокого давления, под трамвайными путями и проезжей частью главной транспортной артерии города – дороги в международный аэропорт. Для минимизации рисков и исключения ограничения движения специалисты компании отказались от открытого способа прокладки. Вместо него был задействован комплекс техники для бурения подземной скважины.



«Метод горизонтально направленного бурения используется вместо привычных технологий, чтобы свести к минимуму помехи для дорожного движения, обеспечить более глубокую и протяжённую прокладку теплотрассы без использования котлована, и сократить сроки выполнения работ», - отметил генеральный директор ООО «Теплосети» Александр Прокофьев.



Скважина была пройдена на глубине 8 метров. Длина подземного участка составила 130 метров, в том числе под проезжей частью и трамвайными путями. После завершения пилотного бурения канал расширили и в него протянули пластиковый футляр диаметром 315 мм, внутри которого размещен гибкий предизолированный трубопровод с расчетным сроком службы 50 лет.



На следующий день операцию бурения повторили и под проспектом Молодежный: там была проложена циркуляционная труба горячего водоснабжения. Все работы, включая инженерную подготовку, заняли семь дней. Новый жилой комплекс «Чкалов» будет подключен к горячему водоснабжению в срок.



Напомним, ООО «Теплосети» обслуживает 660 км сетей теплоснабжения, 13 центральных теплопунктов, 29 тепловых насосных станций и 3 инженерных блока. Предприятие обеспечивает теплоснабжением и горячей водой более 400 тысяч нижегородцев и более 300 объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, больницы и др.