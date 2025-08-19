Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Последние новости рубрики Происшествия
22 августа 2025 10:23  [41] Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек
22 августа 2025 10:06  [96] Экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения
21 августа 2025 18:30  [288] Первое уголовное дело за дропперство возбудили в Нижегородской области
21 августа 2025 17:58  [310] Нападение собаки на ребенка в Кстовском районе обернулось уголовным делом
21 августа 2025 17:10  [309] Смертельное ДТП в Кстовском округе закончилось уголовным делом
21 августа 2025 15:39  [312] Подозреваемый в двойном убийстве в Нижнем Новгороде арестован
21 августа 2025 11:36  [363] Мошенники убедили нижегородскую пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
21 августа 2025 11:10  [391] Нижегородский минпром требует 37 млн от УК технопарка "Волга"
21 августа 2025 10:57  [317] В России задержали первого мошенника, использующего для обмана мессенджер MAX
21 августа 2025 10:19  [386] Условный срок и штраф присудили экс-начальнику отдела ГУАД за взятку
Происшествия

Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек

22 августа 2025 10:23  [41] Происшествия
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ночь на 22 августа в Нижнем Новгороде произошел пожар в жилом доме на улице Светлоярская. Загорелась квартира на первом этаже трехэтажного здания.

Сообщение о возгорании поступило около 3 часов ночи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России.

Пожарные эвакуировали 10 человек, среди которых были 9 взрослых и один ребенок. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и пострадавших.

Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. В тушении участвовали 27 специалистов и 7 единиц техники.

Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры и имущество. Причины пожара устанавливаются.

Теги:
МЧС Пожар Эвакуация
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных