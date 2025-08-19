Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ночь на 22 августа в Нижнем Новгороде произошел пожар в жилом доме на улице Светлоярская. Загорелась квартира на первом этаже трехэтажного здания.

Сообщение о возгорании поступило около 3 часов ночи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России.

Пожарные эвакуировали 10 человек, среди которых были 9 взрослых и один ребенок. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и пострадавших.

Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. В тушении участвовали 27 специалистов и 7 единиц техники.

Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры и имущество. Причины пожара устанавливаются.