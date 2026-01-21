В УТ МВД начали проверку после задержания нижегородского полицейского Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Служебная проверка начата в отношении транспортного полицейского в Нижнем Новгороде, подозреваемого в разглашении государственной тайны. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что проверку проводят оперативники подразделения собственной безопасности.

Если вина должностного лица подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным показаниям. Также последует заслуженное наказание.

Ранее в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.