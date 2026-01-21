Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

ФСБ задержала нижегородского полицейского за разглашение гостайны

21 января 2026 12:12 Происшествия
ФСБ задержала нижегородского полицейского за разглашение гостайны

Задержан оперативник угрозыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода НЛУ МВД России на транспорте. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным силовиков, полицейский причастен к передаче секретных данных третьим лицам. 

На должностное лицо завели уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"). Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде ареста на 4-6 месяцев либо лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности.

Нижегородское УФСБ устанавливает возможных соучастников транспортного полицейского и иные эпизоды противоправной деятельности. 

Ранее сообщалось о задержании в Нижнем Новгороде директора по капитальному строительству "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака. Он обвиняется в переводе 500 рублей в запрещенную в России экстремистскую организацию. После задержания Щербак уволился, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

