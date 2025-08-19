Сборы ребенка в школу обходятся нижегородцам почти в 16 тысяч рублей

Фото:
В 2025 году средняя сумма, которую тратят родители из Нижнего Новгорода на сборы ребенка в школу, составила 15 900 рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2019 году такие расходы не превышали 8 000 рублей.
Среди российских городов лидером по затратам на школьные сборы остается Москва — там родители в среднем тратят 19 200 рублей. В Санкт-Петербурге эта сумма достигла 17 500 рублей. Третье место по уровню расходов занимает Екатеринбург.
С 2019 года траты на школьные нужды в городах-миллионниках увеличились в 1,5-2 раза. Наиболее заметный рост пришелся на период с 2021 по 2023 годы.
При этом все меньше родителей прибегают к кредитам для подготовки детей к учебному году. Если в 2024 году заемные средства использовали 9% опрошенных, то в 2025 году таких стало только 5%.
Ранее сообщалось, что школьные базары и ярмарки не будут работать в Нижнем Новгороде в этом году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+