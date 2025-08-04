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Общество

Школьные базары снова не откроются в Нижнем Новгороде

05 августа 2025 17:44  [115] Общество
Школьные базары снова не откроются в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Школьные базары и ярмарки не откроются в Нижнем Новгороде накануне нового учебного года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.

Отмечается, что предприниматели не обращались с инициативой организации подобных торговых точек.

В прошлом году базары не функционировали по аналогичной причине.

Ранее сообщалось, что более 311 тысяч учебников истории для 5-9 классов закупили в нижегородские школы.

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Теги:
Дети Торговля Школы
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