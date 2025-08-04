Школьные базары снова не откроются в Нижнем Новгороде

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Школьные базары и ярмарки не откроются в Нижнем Новгороде накануне нового учебного года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.
Отмечается, что предприниматели не обращались с инициативой организации подобных торговых точек.
В прошлом году базары не функционировали по аналогичной причине.
Ранее сообщалось, что более 311 тысяч учебников истории для 5-9 классов закупили в нижегородские школы.
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