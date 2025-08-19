Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Девушка попала под трамвай на Автозаводе

Девушка попала под трамвай на Автозаводе

В Нижнем Новгороде 23 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, инцидент случился на улице Героя Прыгунова. Под колёса трамвая попала 19-летняя девушка, которая, согласно предварительным данным, пересекала трамвайные пути по правилам.

Управлял транспортным средством 33-летний водитель. Обстоятельства случившегося уточняются.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в городскую больницу № 13.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде трамвай сбил пешехода.

