Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В разных районах Нижнего Новгорода продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий сильных осадков, обрушившихся на город. Об этом сообщили в городской администрации.

Особое внимание уделяется проблемным участкам, где скопилось наибольшее количество воды. Коммунальные службы организовали откачку воды с проезжей части, чтобы обеспечить безопасность движения и предотвратить заторы на дорогах.

Параллельно с этим специалисты убирают с улиц сломанные ветви деревьев, а также прочищают ливневые канализации от опавшей листвы, мусора и природных остатков, мешающих нормальному стоку воды.

Кроме того, проводится уборка мусора с дорожного полотна, чтобы избежать его попадания в ливневую систему и дальнейшего засорения.

В мэрии предупредили, что в ближайшие дни в городе вновь ожидаются дожди различной интенсивности. В связи с этим коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что конец августа в Нижнем Новгороде прогнозируется прохладным и дождливым.