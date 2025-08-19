125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Общество

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Нижнем Новгороде

24 августа 2025 17:30  [45] Общество
Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В разных районах Нижнего Новгорода продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий сильных осадков, обрушившихся на город. Об этом сообщили в городской администрации.

Особое внимание уделяется проблемным участкам, где скопилось наибольшее количество воды. Коммунальные службы организовали откачку воды с проезжей части, чтобы обеспечить безопасность движения и предотвратить заторы на дорогах.

Параллельно с этим специалисты убирают с улиц сломанные ветви деревьев, а также прочищают ливневые канализации от опавшей листвы, мусора и природных остатков, мешающих нормальному стоку воды.

Кроме того, проводится уборка мусора с дорожного полотна, чтобы избежать его попадания в ливневую систему и дальнейшего засорения.

В мэрии предупредили, что в ближайшие дни в городе вновь ожидаются дожди различной интенсивности. В связи с этим коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что конец августа в Нижнем Новгороде прогнозируется прохладным и дождливым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дороги Ливневки Непогода
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных