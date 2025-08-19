Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Общество

Месячная норма осадков может выпасть в Нижнем Новгороде за три дня

22 августа 2025 11:00
Месячная норма осадков может выпасть в нижнем Новгороде за три дня

Фото: Александр Воложанин

В ближайшие три дня в Нижнем Новгороде может выпасть почти 100% месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев, ссылаясь на оперативный прогноз погоды.

По словам главы города, объём осадков, который обычно распределяется на условные 30 дней, может обрушиться на Нижний за период, в 10 раз меньший. Он отметил, что это предупреждение стало самым серьёзным за текущий сезон. Впрочем, прогноз ещё может измениться — как в меньшую, так и в большую сторону.

Дожди в этом году ставят рекорды: зимой они идут вместо снега, а летом становятся главной темой в крупных городах, включая Москву и Арзамас. Происходящее с погодой является серьёзным испытанием для городской инфраструктуры.

Городские власти отмечают, что Нижний Новгород готовится к любому развитию ситуации. Дорожные предприятия уже сформировали рабочие бригады и подготовили спецтехнику. Спасатели, районные администрации и управляющие компании ориентированы на оперативную уборку поваленных деревьев и переходят на круглосуточный режим работы.

Напомним, 2 августа в Арзамасском городском округе за день выпало почти почти две месячные нормы осадков. Многие улицы оказались под водой, отмечены случаи сноса крыш и поваленных деревьев, а населенные пункты остались без электричества. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

