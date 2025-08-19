Нижегородский кадет покорил жюри всероссийского конкурса к 80-летию Победы Общество

Фото: телеграм-канал аэропорта имени Чкалова

Работа кадета нижегородской школы имени героя России И.В. Гурова Эмира Донмеза была отобрана для экспозиции (0+) в Зале Победы центрального музея ВС РФ в Москве. Его творческий проект стал одним из победителей всероссийского конкурса "80 лет Победы: Герои в наших сердцах".

Как сообщили в нижегородском аэропорту, где работает мать школьника, выставка работ финалистов открылась в минувшие выходные и доступна для посещения без возрастных ограничений.

Эмир Донмез – не только успешный ученик, но и разносторонне одарённый подросток. Он занимается робототехникой, радиотехникой, изучает иностранные языки и, как показал конкурс, обладает яркими способностями к изобразительному и поэтическому творчеству.

Для участия в конкурсе мальчик создал полноценную художественную работу, объединив рисунок и написанные им стихи. Произведение, ранее размещённое на Стене памяти в его школе, впечатлило членов жюри своей искренностью и глубиной.

Всего на конкурс поступило более 700 заявок из 37 регионов России, что свидетельствует о высоком интересе молодёжи к теме сохранения памяти о Великой Отечественной войне. В итоговую экспозицию вошли 22 лучшие работы, включая проект Эмира.

Среди финалистов — ещё одна представительница нижегородского аэропорта Чкалов. В номинации "Изобразительное искусство, 6-9 лет" была отобрана работа Анастасии Курюковой. Церемония открытия выставки приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она объединила более 100 участников — финалистов конкурса, членов жюри и гостей. В экспертный совет вошли представители Росмолодёжи, Роспатриотцентра, Музея Фаберже, Музея Победы и других учреждений. Организатором конкурса выступил Благотворительный фонд "РЕНОВА".

Во время открытия посетителям представили памятный сборник с произведениями финалистов. Все победители получили его в подарок.

Выставка будет открыта с 23 августа по 13 сентября и станет заметным событием в культурной жизни страны, объединив творческие работы юных авторов из разных регионов России.