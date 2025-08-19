Названа причина смерти главы нижегородского депобра Радченко Общество

Фото: Александр Воложанин

Сегодня, 25 августа, в Нижнем Новгороде прошло прощание с главой департамента образования городской администрации Владимиром Радченко. Церемония состоялась в соборе Александра Невского на Стрелке. Похоронили чиновника на Ново-Сормовском кладбище.

Напомним, Радченко скоропостижно скончался 23 августа. Печальную новость сообщил мэр Юрий Шалабаев. По словам градоначальника, случившееся стало ударом для всех, кто знал Владимира Павловича.

Отметим, что глава депобра ушел на 42-м году жизни. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НИА "Нижний Новгород", что у Радченко отоврался тромб. Именно поэтому все произошло так быстро и внезапно.