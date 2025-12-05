Опасные фрукты из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту Общество

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обнаружили опасную растительную продукцию в багаже пассажиров, прибывших в международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Всего за 11 месяцев 2025 года в ходе фитосанитарного контроля и досмотра на границе специалисты проверили 942 авиарейса. Осмотру подвергались ручная кладь и багаж пассажиров, прилетевших как из стран дальнего зарубежья, так и из государств Таможенного союза.

В результате досмотра у пассажиров, прибывших из Узбекистана, было изъято 56,08 кг подкарантинной продукции, запрещённой к ввозу на территорию России. Фрукты перевозились без фитосанитарных сертификатов, что нарушает пункт 7 статьи 22 федерального закона № 206-ФЗ от 21 июля 2014 года.

Кроме того, в партии свежих слив (3,5 кг) специалисты обнаружили живую тутовую щитовку, а в 7 кг нектаринов — восточную плодожорку. Оба вредителя представляют серьёзную угрозу для сельского хозяйства и были выявлены в ходе лабораторных исследований, проведённых подведомственным учреждением Россельхознадзора.

Опасные фрукты сожгли в специальной печи, чтобы предотвратить возможное распространение карантинных организмов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области. Кроме того, 26,5 кг сомнительных фруктов нашли в нижегородском аэропорту.