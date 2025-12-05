Центробанк объявил о частичном снятии ограничений на валютные переводы из России Общество

Фото: с сайта unsplash.com

С 8 декабря Центральный банк России снимает ограничения на переводы иностранной валюты за пределы страны для граждан и физических лиц из дружественных государств. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на данные регулятора.

В Центробанке это решение объяснили стабилизацией валютного рынка.

Однако ограничения для граждан недружественных государств, за исключением инвесторов в российский финансовый сектор, будут действовать как минимум до 7 июня следующего года. Иностранцы, работающие в России, смогут переводить за рубеж только средства, эквивалентные их заработной плате.

А вот для остальных физических лиц – нерезидентов из недружественных стран и для юридических лиц из этих же государств перевод средств за границу запрещён. Исключение составляют иностранные компании, контролируемые российскими юридическими или физическими лицами.

Напомним, Банк России ввёл ограничения на вывод средств за границу в марте 2022 года, в ответ на международные санкции. В частности, россияне и резиденты из дружественных стран могли переводить в зарубежные банки не более 1 млн долларов в месяц, а месячный лимит на переводы через различные денежные системы был установлен на уровне в 10 тысяч долларов.