Еще один нижегородский ветеран СВО получил комплект адаптивной одежды

05 декабря 2025 12:39 Общество
Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

 Нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» вручил комплект адаптивной одежды ветерану СВО Сергею Кузнецову. Специализированная одежда выдается на безвозмездной основе и учитывает физиологические особенности и реальные потребности людей с инвалидностью.

«С этого года при поддержке президента России фонд «Защитники Отечества» начал выдавать ветеранам СВО с инвалидностью адаптивную одежду. Героям необходимы современные, удобные и качественные модели на разные случаи жизни. Наша общая задача – поддержать их в этом, чтобы они могли комфортно работать, решать бытовые вопросы, заниматься спортом», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ветеран СВО Сергей Кузнецов – житель Нижегородской области - получил ранение, повлекшее за собой нарушение функций опорно-двигательного аппарата. Адаптивная одежда поможет ему продолжать вести активный образ жизни.

«Мы с семьей очень любим проводить время не только активно, но и культурно, и строгий костюм отлично подойдет для посещения театров и выставок», - поделился ветеран.

Обратиться за получением адаптивной одежды может любой ветеран СВО, пользующийся протезами. Для этого следует подать заявку через социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» в Нижегородской области. Каждая из заявок рассматривается индивидуально, чтобы ветераны получили максимально подходящую им одежду. Выдано уже более 1 300 комплектов такой одежды по всей стране.

Специализированная одежда значительно облегчает процесс одевания для людей с ампутациями конечностей благодаря специальным застёжкам и молниям для лёгкого доступа к протезу. Предусмотрены три вида комплектов – летний, зимний и демисезонный, каждый из которых включает до 17 позиций: от нижнего белья до верхней одежды.

Также Фонд обеспечивает ветеранов специальной военной операции средствами технической реабилитации, не входящими в федеральный перечень, в том числе высокотехнологичными спортивными протезами. Всего за два года фонд обеспечил различными техническими средствами реабилитации (ТСР) более 3 200 российских ветеранов.

Перечень ТСР, предоставляемых фондом, расширяется. С прошлого года фонд также обеспечивает ветеранов автомобилями с ручным управлением. Их получают защитники с тяжелой инвалидностью – с парной ампутацией ног или передвигающихся на креслах-колясках. Уже выдано более 400 таких машин, а до конца этого года планируется довести их количество до 500. 

