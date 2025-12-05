Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки нижегородцу

05 декабря 2025 13:19 Общество
Приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки нижегородцу

Житель Нижнего Новгорода добился справедливости в конфликте с кредитной организацией, которая нарушила закон, слишком часто беспокоя его телефонными звонками. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Жалоба от гражданина поступила в отдел контрольно-надзорной деятельности регионального управления ФССП. Как выяснилось в ходе проверки, банк неоднократно звонил должнику без его письменного согласия, тем самым превысив допустимое количество контактов, установленное законодательством.

По результатам рассмотрения дела в отношении кредитной организации было возбуждено административное производство по части 1 статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья регулирует права граждан при взыскании просроченной задолженности. В итоге финансовая структура была оштрафована на 200 тысяч рублей.

Представители службы судебных приставов напомнили, что закон ограничивает способы и частоту взаимодействия с должниками, а его нарушение влечет ответственность. Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями со стороны коллекторов или кредиторов, могут обратиться в отдел надзора.

Жалобы можно направлять как в письменной форме, так и при личном визите. Также для консультаций работает телефон горячей линии: 8 (831) 223-99-52.

Ранее сообщалось, что приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и нескольких десятков кошек.

Также стало известно, что судебные приставы наложили арест на припаркованный у нижегородского театра BMW.

Банки ФССП Штраф
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных