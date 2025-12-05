Акция "Ночь ПРОздоровье" пройдет в нижегородской поликлинике №4 Общество

Фото: Александр Воложанин

В городской поликлинике №4 Канавинского района Нижнего Новгорода 12 декабря состоится акция "Ночь ПРОздоровье" (0+). В рамках мероприятия пациенты смогут пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с 20:00 до 23:59.

Акция организована специально для тех, кто не может посетить врача в дневные часы из-за работы или учебы. Принять участие смогут только те пациенты, которые прикреплены к поликлинике №4, застрахованы в Нижегородской области и еще не проходили диспансеризацию или профилактический осмотр в 2025 году.

По словам главного врача поликлиники Инны Пудовой, мероприятие направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска среди трудоспособного населения. Осмотры будут организованы в вечернее время, чтобы пациенты могли пройти обследования без очередей и пересечения с другими потоками посетителей.

В рамках "Ночи ПРОздоровья" участникам будет доступен базовый комплекс обследований: общий и биохимический анализ крови (на глюкозу и холестерин), ЭКГ, флюорография, а также онкоскрининг. Мужчины старше 45 лет смогут сдать анализ на простатический специфический антиген, а женщины — пройти мазок на онкоцитологию и маммографию (для тех, кому больше 40 лет).

Прием пациентов будет осуществлять врач-терапевт. При необходимости он направит на консультации к узким специалистам. Также по показаниям будет назначено УЗИ органов брюшной полости.

Кроме медицинских обследований, в рамках акции пройдут обучающие мероприятия для пациентов с гипертонией и лишним весом. Также будут организованы мастер-класс по тейпированию, посещение соляной пещеры, занятия по лечебной физкультуре. Для посетителей будет доступна фотозона.

Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (831) 260-14-14.

Инициатива соответствует задачам нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по поручению Президента России.

