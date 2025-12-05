Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 14:16Акция "Ночь ПРОздоровье" пройдет в нижегородской поликлинике №4
05 декабря 2025 14:15До встречи на льду: Т2 обеспечила связью главные катки Нижнего Новгорода 
05 декабря 2025 13:19Приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки нижегородцу
05 декабря 2025 13:00Новый памятник хотят установить на Покровке в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 12:39Еще один нижегородский ветеран СВО получил комплект адаптивной одежды
05 декабря 2025 12:11Центробанк объявил о частичном снятии ограничений на валютные переводы из России
05 декабря 2025 11:37Опасные фрукты из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту
05 декабря 2025 11:00Нижегородцев ждет ночная диспансеризация
05 декабря 2025 10:50Глеб Никитин изменил состав совета по взаимодействию с "Движением первых"
05 декабря 2025 10:22Нижегородский сквер назовут именем физика Гапонова-Грехова
Общество

Акция "Ночь ПРОздоровье" пройдет в нижегородской поликлинике №4

05 декабря 2025 14:16 Общество
Акция Ночь ПРОздоровье пройдет в нижегородской поликлинике №4

Фото: Александр Воложанин

В городской поликлинике №4 Канавинского района Нижнего Новгорода 12 декабря состоится акция "Ночь ПРОздоровье" (0+). В рамках мероприятия пациенты смогут пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с 20:00 до 23:59.

Акция организована специально для тех, кто не может посетить врача в дневные часы из-за работы или учебы. Принять участие смогут только те пациенты, которые прикреплены к поликлинике №4, застрахованы в Нижегородской области и еще не проходили диспансеризацию или профилактический осмотр в 2025 году.

По словам главного врача поликлиники Инны Пудовой, мероприятие направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска среди трудоспособного населения. Осмотры будут организованы в вечернее время, чтобы пациенты могли пройти обследования без очередей и пересечения с другими потоками посетителей.

В рамках "Ночи ПРОздоровья" участникам будет доступен базовый комплекс обследований: общий и биохимический анализ крови (на глюкозу и холестерин), ЭКГ, флюорография, а также онкоскрининг. Мужчины старше 45 лет смогут сдать анализ на простатический специфический антиген, а женщины — пройти мазок на онкоцитологию и маммографию (для тех, кому больше 40 лет).

Прием пациентов будет осуществлять врач-терапевт. При необходимости он направит на консультации к узким специалистам. Также по показаниям будет назначено УЗИ органов брюшной полости.

Кроме медицинских обследований, в рамках акции пройдут обучающие мероприятия для пациентов с гипертонией и лишним весом. Также будут организованы мастер-класс по тейпированию, посещение соляной пещеры, занятия по лечебной физкультуре. Для посетителей будет доступна фотозона.

Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (831) 260-14-14.

Инициатива соответствует задачам нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по поручению Президента России.

Ранее сообщалось, что с начала года нижегородцы купили антидепрессанты на 412 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Медицина и здоровье Поликлиника
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2025 10:01Сильная магнитная буря придет в Нижний Новгород 13 декабря
03 декабря 2025 11:10Центр протезирования появится в Нижнем Новгороде
02 декабря 2025 15:39Нижегородские врачи вернули к жизни спортсменку после остановки сердца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных