Жильцы дома на улице Родионова переплатили 2,5 млн рублей за отопление

Жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Родионова в Нижнем Новгороде, добились перерасчета платы за отопление на сумму свыше 2,5 млн рублей. Это стало возможно после вмешательства Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Поводом для обращения в надзорный орган стали непонятные и постоянно меняющиеся суммы в ежемесячных квитанциях. Несмотря на неоднократные попытки выяснить причину, управляющая организация не предоставляла жителям дома никаких разъяснений.

После поступившей жалобы инспектор ГЖИ провел внеплановую проверку документов. Выяснилось, что управляющая компания применяла собственную, не утвержденную законодательством формулу расчета платы за отопление.

В Госжилинспекции рассказали, что ДУК проигнорировал установленный порядок расчета, закреплённый в постановлении правительства.

"В результате проверки было выдано предписание об устранении нарушений. Общая сумма перерасчета составила 2 505 208 рублей 71 копейку", — отметили в ГЖИ.

С начала текущего года в Госжилинспекцию Нижегородской области поступило около 4 тысяч обращений, касающихся некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Подать жалобу в ГЖИ можно через приложение "Госуслуги. Дом", а также при личном визите при наличии документа, удостоверяющего личность. Кроме того, продолжает работу горячая линия инспекции по телефону 8 (831) 430-79-19.

Ранее сообщалось, что студенты колледжа в Городце переплатили за общежитие почти в 12 раз.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных