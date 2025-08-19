Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

Работа нижегородского аэропорта была временно парализована минувшей ночью. Все из-за угрозы атаки БПЛА. 

Сообщение о введении ограничений на прием и отправление воздушных судов в Нижнем Новгороде появилось в канале представителя Росавиации Артема Кореняко в 04:39 26 августа.

План "Ковер" действовал около двух часов. Уже в 06:13 появилась информация о снятии ограничений. 

При этом "Ковер" продолжает действовать в соседней Казани. 

 

Аэропорт беспилотники Росавиация
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных