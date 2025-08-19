Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА Общество

Работа нижегородского аэропорта была временно парализована минувшей ночью. Все из-за угрозы атаки БПЛА.

Сообщение о введении ограничений на прием и отправление воздушных судов в Нижнем Новгороде появилось в канале представителя Росавиации Артема Кореняко в 04:39 26 августа.

План "Ковер" действовал около двух часов. Уже в 06:13 появилась информация о снятии ограничений.

При этом "Ковер" продолжает действовать в соседней Казани.