Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2025 17:46  [139] Две дополнительные электрички свяжут Нижний Новгород и Дзержинск с 1 сентября
26 августа 2025 16:38  [169] Экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459
26 августа 2025 16:20  [158] Еще одну аэрофотосъемку проведут при помощи беспилотника в Лыскове
26 августа 2025 16:06  [139] Два нижегородских машиниста стали призерами федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии"
26 августа 2025 16:02  [172] Экзамен для мигрантов предложили дополнить нормами общения с россиянками
26 августа 2025 15:56  [170] Завершена модернизация школьных пищеблоков в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 15:33  [126] Каждый третий пациент "Поездов здоровья" обращается за консультацией к врачу-кардиологу
26 августа 2025 15:25  [142] Единые правила организации публичных слушаний обсудили в ЗСНО
26 августа 2025 15:11  [160] Доброволец СВО: "Твердо решил отдать долг Родине"
26 августа 2025 15:08  [228] Зараженные щитовкой фрукты ввезли на продажу в Нижегородскую область
Общество

Две дополнительные электрички свяжут Нижний Новгород и Дзержинск с 1 сентября

26 августа 2025 17:46  [139] Общество
Две дополнительные электрички свяжут Нижний Новгород и Дзержинск с 1 сентября

Фото: пресс-служба ГЖД

С 1 сентября 2025 года между Нижним Новгородом и Дзержинском начнут курсировать два дополнительных скорых электропоезда. Время в пути составит менее 30 минут, что сделает их самыми быстрыми на данном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, новые рейсы будут выполняться по будням. Пригородный поезд № 6153 отправится из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибудет в Дзержинск в 16:52. Обратный рейс № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и достигнет областного центра в 17:28.

Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский отметил, что при составлении расписания учитывались потребности пассажиров, ежедневно совершающих поездки между Нижним Новгородом и городом химиков – Дзержинском.

"Расписание и все остановки разработаны так, чтобы пассажиры смогли добраться после учебы или работы домой в удобное для них время. Рейс из Дзержинска станет первым из действующих, который будет доставлять пассажиров в региональный центр за 25 минут", - уточнил Дорофеевский.

По данным Горьковской железной дороги, ежедневно на участке между приволжской столицей и Дзержинском пригородные поезда перевозят более 2 тысячи человек. С января по июль 2025 года услугами направления воспользовались почти 777,5 тысячи пассажиров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Дзержинск поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных