Две дополнительные электрички свяжут Нижний Новгород и Дзержинск с 1 сентября

Фото:
С 1 сентября 2025 года между Нижним Новгородом и Дзержинском начнут курсировать два дополнительных скорых электропоезда. Время в пути составит менее 30 минут, что сделает их самыми быстрыми на данном направлении.
Как сообщили в пресс-службе ГЖД, новые рейсы будут выполняться по будням. Пригородный поезд № 6153 отправится из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибудет в Дзержинск в 16:52. Обратный рейс № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и достигнет областного центра в 17:28.
Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский отметил, что при составлении расписания учитывались потребности пассажиров, ежедневно совершающих поездки между Нижним Новгородом и городом химиков – Дзержинском.
"Расписание и все остановки разработаны так, чтобы пассажиры смогли добраться после учебы или работы домой в удобное для них время. Рейс из Дзержинска станет первым из действующих, который будет доставлять пассажиров в региональный центр за 25 минут", - уточнил Дорофеевский.
По данным Горьковской железной дороги, ежедневно на участке между приволжской столицей и Дзержинском пригородные поезда перевозят более 2 тысячи человек. С января по июль 2025 года услугами направления воспользовались почти 777,5 тысячи пассажиров.
