Нижегородские бойцы СВО получили эндуро-мотоцикл

Фото: Андрей Нестеренко

Нижегородские добровольцы, проходящие службу в составе казачьего батальона "Терек", получили мотоцикл класса "эндуро". Транспортное средство доставили волонтеры движения "Команда Победы", а его приобретение стало возможным благодаря личным взносам членов Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Среди бойцов батальона сегодня находится и исполнительный директор центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Андрей Нестеренко. Он также является членом Общественной палаты города второго созыва. Ранее Нестеренко сам координировал сборы для фронта, а теперь, находясь на передовой, лично убедился в важности такой помощи.

"Мы получили этот замечательный мотоцикл, и это действительно значимо, — поделился он. — Уже на следующей неделе наш штурмовой отряд отправляется на выполнение боевых задач, и этот "железный конь" окажется как нельзя кстати".

Новый мотоцикл бойцы оценили по достоинству, отметив его высокие технические характеристики и пригодность для фронтовых условий. Военнослужащие выразили благодарность Общественной палате Нижнего Новгорода и Роману Пермякову, заместителю председателя городской палаты, который стал инициатором акции #мотонафронт.

