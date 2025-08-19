Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

В России установят новый экологический рекорд. Присоединяйся к акции "360" в Нижнем Новгороде и стань частью истории

28 августа 2025 10:42  [123] Общество
В России установят новый экологический рекорд. Присоединяйся к акции 360 в Нижнем Новгороде и стань частью истории

Фото: пресс-служба Эн+

Энергохолдинг Эн+ дал старт регистрации участников в экологическом проекте «360». Мероприятие установит новый рекорд по количеству участников, который будет внесен в Книгу рекордов России.

20 сентября компания Эн+ проведет юбилейную экологическую акцию "360", посвященную 15-летию проекта, на 30 локациях в пяти регионах России: Нижегородской области,  Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Красноярском крае. Полный список территорий и форму регистрации ищите по ссылке.

В этот день 3000 волонтеров по всей стране выйдут на уборку, сделав юбилейный проект «360» самой массовой акцией по уборке прибрежных территорий в России.

Экологический проект «360» стартовал в 2011 году с корпоративного субботника на берегу Байкала, который длился 360 минут. Инициатором проекта стал Олег Дерипаска. За эти годы волонтеры собрали почти 5 тыс. тонн мусора, а сам проект охватил всю Россию — в нем участвовали более 173 тыс. человек. Расширились не только география, но и направления работы: экологические уборки, строительство экотроп, посадка деревьев и благоустройство туристических маршрутов.

Присоединиться к рекордной акции может каждый: зайди на сайт, выбери локацию и стань частью движения за сохранение природы России!

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Эн+ Энергетика
2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
