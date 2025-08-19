Здание ДК "Красная Этна" передадут в муниципальную собственность Культура и отдых

Фото: "Яндекс Карты"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

АО "Красная Этна" предлагает передать ДК завода в собственность города. Об этом НИА "Нижний Новгород " сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Согласно предоставленной информации, после получения обращения администрация города, согласовав позицию с департаментом культуры и администрацией Ленинского района, направила в адрес предприятия письмо, в котором подтвердила готовность принять здание в муниципальную собственность. В письме также был указан перечень документов, необходимых для оформления передачи.

Однако пока полный комплект требуемых документов в мэрию не поступил. Решение о передаче ДК в собственность муниципалитета будет рассмотрено только после получения всей необходимой документации.

Напомним, в 2018 году городу также на безвозмездной основе был передан ДК имени Серго Орджоникидзе. В 2025-м был благоустроен сквер у Дома культуры, а также восстановлен фонтан.