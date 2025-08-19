Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Спорт

Опубликованы свежие фото аварийного стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде

29 августа 2025 10:35
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Вход на территорию нижегородского стадиона "Водник" уже закрыли. В этом убедился корреспондент НИА "Нижний Новгород", пришедший туда после появления новости о признании объекта аварийным.

Ворота заперты на замок, территория обнесена аварийной лентой.

Напомним, что разговоры о возможной реконструкции объекта ведутся уже больше 10 лет. В 2020 году была разработана концепция благоустройства территории, но ее так и не реализовали.

Недавно выяснилось, что "Водник" могут выставить на торги в рамках КРТ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

