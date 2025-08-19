Опубликованы свежие фото аварийного стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде

Фото:
Вход на территорию нижегородского стадиона "Водник" уже закрыли. В этом убедился корреспондент НИА "Нижний Новгород", пришедший туда после появления новости о признании объекта аварийным.
Ворота заперты на замок, территория обнесена аварийной лентой.
Напомним, что разговоры о возможной реконструкции объекта ведутся уже больше 10 лет. В 2020 году была разработана концепция благоустройства территории, но ее так и не реализовали.
Недавно выяснилось, что "Водник" могут выставить на торги в рамках КРТ.
