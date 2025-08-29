Полиция нашла водителя, ехавшего без прав по встречке на Сенной площади

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД выявили водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Инцидент произошел в районе площади Сенной.
В социальных сетях опубликовано видео, на котором автомобиль движется по полосе, предназначенной для встречного направления. Нарушение вызвало широкий общественный резонанс.
Сотрудники ДПС оперативно установили личность водителя. Им оказался 41-летний мужчина, ранее лишённый водительского удостоверения.
Скриншот видео из телеграм-канала "Нижний Новгород без цензуры"
На нарушителя составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям. Его привлекли к ответственности за управление автомобилем без прав, несоблюдение требований дорожных знаков и движение по полосе встречного движения.
Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что водитель легковушки протаранил забор на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде.
