29 августа 2025 19:58
Полиция нашла водителя, ехавшего без прав по встречке на Сенной площади

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД выявили водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Инцидент произошел в районе площади Сенной.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором автомобиль движется по полосе, предназначенной для встречного направления. Нарушение вызвало широкий общественный резонанс.

Сотрудники ДПС оперативно установили личность водителя. Им оказался 41-летний мужчина, ранее лишённый водительского удостоверения.

Скриншот видео из телеграм-канала "Нижний Новгород без цензуры"

На нарушителя составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям. Его привлекли к ответственности за управление автомобилем без прав, несоблюдение требований дорожных знаков и движение по полосе встречного движения.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки протаранил забор на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде.

