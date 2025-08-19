Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Последние новости рубрики Происшествия
22 августа 2025 12:23  [152] Мотоциклист влетел в ограждение на улице Родионова и погиб на месте
22 августа 2025 12:07  [134] Наркосбытчика с крупной партией поймали в Лысковском районе
22 августа 2025 10:23  [209] Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек
22 августа 2025 10:06  [234] Экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения
21 августа 2025 18:30  [321] Первое уголовное дело за дропперство возбудили в Нижегородской области
21 августа 2025 17:58  [345] Нападение собаки на ребенка в Кстовском районе обернулось уголовным делом
21 августа 2025 17:10  [351] Смертельное ДТП в Кстовском округе закончилось уголовным делом
21 августа 2025 15:39  [349] Подозреваемый в двойном убийстве в Нижнем Новгороде арестован
21 августа 2025 11:36  [397] Мошенники убедили нижегородскую пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
21 августа 2025 11:10  [422] Нижегородский минпром требует 37 млн от УК технопарка "Волга"
Происшествия

Мотоциклист влетел в ограждение на улице Родионова и погиб на месте

22 августа 2025 12:23  [152] Происшествия
Мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение в Нижнем Новгороде

В ночь на 22 августа в Нижнем Новгороде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

По информации регионального управления ГИБДД, авария случилась около 0:20 на улице Родионова. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла потерял контроль над транспортным средством и врезался в дорожное ограждение.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мастер спорта России по ралли и волонтер Дмитрий Ружьев погиб в ДТП, когда иномарка врезалась в его мотоцикл.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных