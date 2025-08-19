Мотоциклист влетел в ограждение на улице Родионова и погиб на месте

В ночь на 22 августа в Нижнем Новгороде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.
По информации регионального управления ГИБДД, авария случилась около 0:20 на улице Родионова. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла потерял контроль над транспортным средством и врезался в дорожное ограждение.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мастер спорта России по ралли и волонтер Дмитрий Ружьев погиб в ДТП, когда иномарка врезалась в его мотоцикл.
