Мотоциклист влетел в ограждение на улице Родионова и погиб на месте Происшествия

В ночь на 22 августа в Нижнем Новгороде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

По информации регионального управления ГИБДД, авария случилась около 0:20 на улице Родионова. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла потерял контроль над транспортным средством и врезался в дорожное ограждение.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мастер спорта России по ралли и волонтер Дмитрий Ружьев погиб в ДТП, когда иномарка врезалась в его мотоцикл.