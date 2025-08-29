Подросток на мопеде погиб в ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Вечером 29 августа, около 20:30, на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Согласно информации, в аварии пострадали два несовершеннолетних водителя мопедов, один из которых буксировал другого на объездной в направлении аэропорта. Во время движения их сбил автомобиль Changan под управлением 57-летнего мужчины.

В результате юноша, который был на буксируемом транспортном средстве, погиб на месте, его 17-летний приятель с травмами был госпитализирован в больницу.

Госавтоинспекторы выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.