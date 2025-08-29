Новый театральный сезон стартовал в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде муниципальные театры готовятся к открытию нового сезона. В этом году зрителей ждёт насыщенная программа, включающая как полюбившиеся постановки, так и новые премьеры. Об этом горожанам рассказал Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Театр "Вера" традиционно открывает сезон в конце августа. В этом году 30–31 августа театр представит зрителям премьерные спектакли прошлого года. Для детей и их родителей будет показана волшебная сказка "Аленький цветочек" (6+), которая перенесёт зрителей в мир чудес и волшебства.

ТЮЗ также начинает сезон в эти выходные, представив зрителям премьерный спектакль "Баранкин, будь человеком!" (6+). Спектакль поставлен по мотивам повести В.Медведева, написанной в далёком 1962 году и по-прежнему весёлой, актуальной и популярной.

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина начнёт новый сезон оперой "Кармен" (18+) на музыку Жоржа Бизе – историей, полной страсти, ревности и трагедии, которая разворачивается в жаркой Севилье (Испания) XIX века.

228-й сезон Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького запланирован к открытию 4 сентября с премьеры "Ревизор" (16+). Легендарную комедию нижегородцы увидят на сцене театра спустя 70 лет после её последней постановки, когда уже сменилось не одно поколение зрителей.

7 сентября в театре "Преображение" начнётся 35-й сезон. В этот день театр порадует юных нижегородцев премьерой сказочной постановки "Королевство шута" (6+). Для взрослых поклонников пластической драмы в рамках открытия сезона театр подготовил легендарный пластический спектакль "Жизнь в стиле танго" (16+), который покорил сердца многих зрителей.

Театр "Комедiя" отметит начало своего 79-го сезона 10 и 11 сентября премьерой комедии "Ханума" (16+). Эта постановка обещает стать ярким событием в театральной жизни города.

Через три дня, 13 сентября, Нижегородский Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова представит зрителям гала-концерт (12+), который объединит в себе разные жанры и подарит незабываемые впечатления.