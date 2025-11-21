В Москве открыли выставку уникальных артефактов из Царского села

Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
21 ноября 2025 14:56 Афиша
Фото: Государственный исторический музей

В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка (0+) шедевров из музея-заповедника "Царское Село" (г. Пушкин). Проект реализован при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК).

Экспозиция "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" представит более 500 экспонатов из постоянной дворцовой коллекции и фондов музея. Среди них — подлинный янтарный ларец мастера Турау начала XVIII века, мундирное платье Екатерины II, а также произведения бронзы, фарфора и мебели. Многие предметы впервые демонстрируются в столице.

Особое место занимает коллекция янтарных изделий XVII – начала XVIII веков: шкатулки, игровые доски, шахматы, трик-трак и предметы личного пользования. Эти вещи создавались для Янтарного кабинета, подаренного Петру I и утраченного в годы Великой Отечественной войны. Янтарную коллекцию удалось эвакуировать и сохранить, и часть этих редких экспонатов теперь представлена в ГИМ — обычно они недоступны широкой публике.

Значительная часть экспозиции посвящена личным вещам российских императоров и императриц: костюмам, аксессуарам, оружию, предметам повседневного и парадного обихода, а также портретной живописи. Посетители также увидят украшенную драгоценными камнями авторскую мебель, коллекции фарфора и стекла, созданные на императорских заводах или привезенные из-за рубежа. В экспозицию вошла и часть знаменитого ювелирного Нарышкинского клада.

Президент ОМК Наталья Еремина на открытии подчеркнула, что компания уже девятый год поддерживает выставочные проекты ГИМа. По ее словам, такие инициативы помогают сохранять культурное наследие и формируют интерес к истории и традициям страны, выразив уверенность в успехе новой выставки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Пушкинский музей укрепили культурное сотрудничество.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных