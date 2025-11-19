Будущее молодой прозы обсудят в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: предоставлено организаторами

21 ноября в Нижегородской областной библиотеке имени Ленина состоится открытая встреча с известным писателем и редактором литературного журнала "Роман-газета" Юрием Козловым.

Как сообщили в региональном отделении Союза писателей России, в рамках круглого стола (12+) участники обсудят судьбу современной прозы и роль молодых авторов в литературном процессе. Тема встречи — "Проза молодых: преемственность или свободный полёт?".

Вместе с Юрием Козловым за одним столом соберутся представители недавно созданного регионального отделения Союза писателей России: Олег Рябов, Дмитрий Терентьев, Алина Гребешкова и Дмитрий Бирман. К ним присоединятся профессор ННГУ имени Лобачевского Алексей Коровашко и участник СВО, автор телеграм-канала "Дневник штурмовика" Вадим Белов.

Участники обсудят, какие темы волнуют современных писателей, каким должно быть новое литературное высказывание, как меняется структура текста и какие существуют пути продвижения авторов. Также планируется затронуть проблемы писательской профессии и предложить механизмы её развития.

Организатором встречи выступил член правления нижегородского отделения Союза писателей России и руководитель литературного направления Центра Пешков поэт Владимир Безденежных.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что нижегородский Дом писателя начал работу в отреставрированном Доме Щелокова.