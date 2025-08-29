Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
31 августа 2025 12:18  [136] Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня знаний
31 августа 2025 11:17  [144] Родителям нижегородских первоклассников назвали риски для здоровья детей
31 августа 2025 10:38  [190] Теплая погода порадует нижегородцев в начале сентября
30 августа 2025 17:55  [387] Цифрового двойника музея "Щёлоковский хутор" создали в Нижнем Новгороде
30 августа 2025 16:52  [340] Родители из Б. Ельни пожаловались Никитину на нехватку кадров в новом детсаду
30 августа 2025 15:45  [304] Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора живых цветов для школьного букета
30 августа 2025 15:17  [316] Туристический налог введут в Арзамасе с 1 января 2026 года
30 августа 2025 14:40  [285] Трихолог Варенова дала важные советы по уходу за волосами младшешкольников
30 августа 2025 13:03  [333] Эстафета факела "Огонь жизни" прибудет в Нижний Новгород 6 сентября
30 августа 2025 12:32  [343] Нижегородских работодателей пригласили на конкурс "Лидеры в интересах женщин"
Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня знаний

31 августа 2025 12:18  [136] Общество
Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня знаний

В преддверии начала учебного года Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС) подготовил тематическую подсветку телебашни, приуроченную ко Дню знаний.

Архитектурно-художественная иллюминация украсит главное инженерное сооружение города в два вечера: 31 августа с 21:00 до 22:00 и 1 сентября с 21:30 до 22:00.

В эти часы на гранях башни появятся световые образы, символизирующие начало осени и школьной поры. Нижегородцы и гости города смогут увидеть кружащуюся золотистую листву, динамичные узоры в виде тетрадных клеток, а также узнаваемый символ 1 сентября — школьный звонок.

На медиафасаде телебашни будет транслироваться бегущая строка с надписями: "1 сентября", "День знаний". Такой световой перформанс призван создать праздничную атмосферу и напомнить о важности начала нового учебного года.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков рассказал о готовности к учебному году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

