Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня знаний Общество

В преддверии начала учебного года Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС) подготовил тематическую подсветку телебашни, приуроченную ко Дню знаний.

Архитектурно-художественная иллюминация украсит главное инженерное сооружение города в два вечера: 31 августа с 21:00 до 22:00 и 1 сентября с 21:30 до 22:00.

В эти часы на гранях башни появятся световые образы, символизирующие начало осени и школьной поры. Нижегородцы и гости города смогут увидеть кружащуюся золотистую листву, динамичные узоры в виде тетрадных клеток, а также узнаваемый символ 1 сентября — школьный звонок.

На медиафасаде телебашни будет транслироваться бегущая строка с надписями: "1 сентября", "День знаний". Такой световой перформанс призван создать праздничную атмосферу и напомнить о важности начала нового учебного года.

