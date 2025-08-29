Мессенджер MAX официально представят в начале осени
01 сентября 2025 06:41  [141] Общество
Нижегородский возобновил работу после угрозы атаки БПЛА, следует из телеграм-канала официального представителя Росавиации Артема Кореняко. 

По данным ведомства, ограничения на прием и отправление рейсов были введены в воздушной гавани в пять часов утра 1 сентября. Отмечалось, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

В 6:32 Росавиация проинформировала о снятии временных ограничений. 

Добавим, что этим утром приостанавливали работу аэропорты Казани и Самары. Сейчас они работают штатно. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных