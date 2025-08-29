Нижегородский возобновил работу после угрозы атаки БПЛА Общество

Нижегородский возобновил работу после угрозы атаки БПЛА, следует из телеграм-канала официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

По данным ведомства, ограничения на прием и отправление рейсов были введены в воздушной гавани в пять часов утра 1 сентября. Отмечалось, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В 6:32 Росавиация проинформировала о снятии временных ограничений.

Добавим, что этим утром приостанавливали работу аэропорты Казани и Самары. Сейчас они работают штатно.