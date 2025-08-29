Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Благотворительный забег "Сила жизни" пройдет на Гребном канале в сентябре

Благотворительный забег Сила жизни пройдет на Гребном канале в сентябре

Фото: Александр Воложанин

Третий благотворительный забег "СИЛА ЖИЗНИ" (16+) состоится 27-28 сентября на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Инициатором мероприятия выступает Кирилл Палавин — участник и финалист ультрамарафонов. Основная цель забега — сбор средств для помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. Все собранные деньги будут направлены в Фонд НОНЦ.

По предварительным данным, в этом году планируется собрать один миллион рублей. Отметим, что ранее Палавин преодолел дистанцию в 320 км и собрал около 600 тысяч рублей, оказав поддержку множеству семей.

"Я уверен, что онкологию можно победить. Мы стремимся помочь тем, кто столкнулся с этой болезнью, всеми доступными способами. Вместе мы — сила, и каждый шаг важен!" — отметил Палавин.

Забег пройдет в формате Backyard Ultra: каждый час Кирилл будет стартовать заново, преодолевая круг длиной 6,7 км (или 4,167 мили) в течение 24 часов. Общая дистанция составит 160 км.

