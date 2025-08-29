Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Общество

Новый этап реконструкции трамвайных путей на Ильинке стартует 2 сентября

02 сентября 2025 07:00  [123] Общество
Новый этап реконструкции трамвайных путей на Ильинке стартует 2 сентября

Фото: ООО «Экологические проекты»

2 сентября на улице Ильинской в Нижнем Новгороде стартует очередной этап реконструкции трамвайных путей. Работы охватят участок от улицы Маслякова до поворота на улицу Добролюбова.

Как сообщили в ООО "Экологические проекты", подрядная организация заменит 2,3 км рельсов в однопутном исчислении. Запланирован полный комплекс мероприятий по обновлению рельсового полотна.

На время реконструкции проезжая часть будет сужена. Движение на этом участке станет односторонним — автомобили смогут двигаться только в сторону улицы Добролюбова.

Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2025 года.

Напомним, ранее на улице Ильинской уже обновили пути: участок от Красносельской до Маслякова был сдан в декабре 2024 года, а на улице Добролюбова замена завершилась в мае 2025 года.

Ремонт Трамвай
