Спорт

ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом"

02 сентября 2025 09:30  [63] Спорт
ХК Торпедо-Горький проиграл в серии буллитов в матче с Металлургом

Фото: gorky.hctorpedo.ru

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" упустил победу в серии буллитов против "Металлурга", сообщается на сайте команды. 

Перед стартом нового сезона "Торпедо-Горький" усилился игроками из основной команды. Защитник Арсений Варлаков, а также форварды Роман Опалев и Илья Чефанов, недавно выступавшие за "Торпедо" на Кубке мэра Москвы, в этот раз вышли на лёд уже в составе действующего чемпиона страны.

Матч начался с обнадеживающей активности нижегородцев. Вскоре шайба оказалась в воротах соперника, но радость оказалась преждевременной — судьи отменили гол. Причиной стала игра рукой со стороны Андрея Крутова при добивании после неудачного выхода "один в один" Антона Косолапова.

Хозяева продолжили наращивать давление и провели несколько перспективных атак, однако голкипер гостей Никита Подскребалин справился со всеми угрозами.

Во втором периоде игра стала более равной. Ближе к его середине "Металлург" воспользовался грубой ошибкой в обороне "горьковчан". Захар Шабловский создал момент, а Дмитрий Шешин хладнокровно реализовал его — 0:1. Пропущенная шайба надломила настрой нижегородцев, и до конца отрезка они не смогли восстановить прежний темп.

В третьем периоде "Торпедо-Горький" заметно активизировался. Команда бросила все силы на штурм ворот "Кузни", заставляя соперника играть вторым номером. Настойчивость принесла результат — на 57-й минуте, во время розыгрыша большинства, Матвей Уткин с близкой дистанции отправил шайбу в цель. Счёт стал равным — 1:1.

Овертайм не выявил победителя, и всё решилось в серии буллитов. Там точнее оказались гости. Победный бросок исполнил бывший игрок нижегородского клуба Владислав Кодола — 1:2.

Следующий матч (6+) "горьковчане" проведут 7 сентября на своей площадке. Им предстоит встреча с тульским АКМ.

Сообщалось, что ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева. 

Теги:
ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
