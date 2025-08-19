ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" завершил предсезонную подготовку победой на турнире памяти Юрия Моисеева в Казани. Фарм-клуб уступил "Южному Уралу" со счетом 0:3 в заключительном матче, однако это не повлияло на итоговое распределение мест.

До встречи с орчанами "горьковчане" одержали две победы над "Барсом" и "Нефтяником" и набрали четыре очка.

Финальная игра сложилась для волжан неудачно уже с первых минут. К 10-й минуте матча они уступали 0:2. В заключительной двадцатиминутке нижегородцы прибавили в атаке, но оборона "Южного Урала" действовала надежно и не позволила сократить отставание. За пять минут до конца встречи "горьковчане" получили численное преимущество и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Однако соперник поразил пустые ворота и довел счет до окончательных 0:3.

Несмотря на поражение, "Торпедо-Горький" завоевал кубок турнира, а голкипер Дмитрий Дагестанский был признан лучшим вратарем по версии оргкомитета.

Следующий матч команда проведет уже в рамках регулярного сезона ВХЛ. 1 сентября в Дворце спорта имени Виктора Коноваленко нижегородцы примут новокузнецкий "Металлург".

Ранее сообщалось, что новое детское отделение хоккейной школы "Торпедо" откроется на базе дворца спорта "Нагорный".