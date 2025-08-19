Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Спорт

ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева

27 августа 2025 18:09
ХК Торпедо-Горький победил в предсезонном турнире памяти Моисеева

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" завершил предсезонную подготовку победой на турнире памяти Юрия Моисеева в Казани. Фарм-клуб уступил "Южному Уралу" со счетом 0:3 в заключительном матче, однако это не повлияло на итоговое распределение мест.

До встречи с орчанами "горьковчане" одержали две победы над "Барсом" и "Нефтяником" и набрали четыре очка.

Финальная игра сложилась для волжан неудачно уже с первых минут. К 10-й минуте матча они уступали 0:2. В заключительной двадцатиминутке нижегородцы прибавили в атаке, но оборона "Южного Урала" действовала надежно и не позволила сократить отставание. За пять минут до конца встречи "горьковчане" получили численное преимущество и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Однако соперник поразил пустые ворота и довел счет до окончательных 0:3.

Несмотря на поражение, "Торпедо-Горький" завоевал кубок турнира, а голкипер Дмитрий Дагестанский был признан лучшим вратарем по версии оргкомитета.

Следующий матч команда проведет уже в рамках регулярного сезона ВХЛ. 1 сентября в Дворце спорта имени Виктора Коноваленко нижегородцы примут новокузнецкий "Металлург".

Ранее сообщалось, что новое детское отделение хоккейной школы "Торпедо" откроется на базе дворца спорта "Нагорный".

Ранее сообщалось, что новое детское отделение хоккейной школы "Торпедо" откроется на базе дворца спорта "Нагорный".

Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
