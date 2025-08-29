Фуникулер в Нижегородском кремле перевез за лето 143 000 пассажиров

Фото:
Этим летом фуникулёром в Нижегородском кремле воспользовались 143 тысячи человек, передает pravda-nn.ru со ссылкой на управделами правительства Нижегородской области.
Отмечается, что самый высокий пассажиропоток пришёлся на длинные июньские выходные.
С момента запуска объекта количество его посетителей приблизилось к 395 тысячам человек. За всё время работы доход от перевозок превысил 90 млн рублей.
Напомним, фуникулёр был официально открыт 15 сентября 2024 года. Он соединяет площадь Народного Единства и улицу Рождественскую с территорией кремля.
Подъёмник функционирует круглый год. С 1 июля 2025 года стоимость одной поездки в одну сторону составляет 350 рублей.
