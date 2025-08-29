125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Общество

Инспекторы изъяли 284 кг запрещенной продукции в нижегородском аэропорту

02 сентября 2025 12:48  [48] Общество
Инспекторы изъяли 284 кг запрещенной продукции в нижегородском аэропорту

Фото: Александр Воложанин

Инспекторы изъяли 284 кг запрещенной продукции в нижегородском аэропорту, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства проводят регулярный ветеринарный контроль на воздушной границе России. За восемь месяцев 2025 года специалистами досмотрено 1116 единиц ручной клади пассажиров международных рейсов.

В результате проверок было зафиксировано 187 попыток ввоза продукции животного происхождения, запрещенной действующим ветеринарным законодательством. Вся обнаруженная продукция общим весом 284,69 кг была полностью изъята и направлена на уничтожение.

По итогам проверок возбуждено 21 административное дело по части 1 статьи 10.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что все международные рейсы, прибывающие в аэропорт имени Чкалова, проходят обязательный ветеринарный контроль. Особое внимание инспекторы уделяют рейсам из стран с неблагополучной эпизоотической обстановкой — таких более 70% от общего числа.

Всего с начала года специалисты Россельхознадзора проконтролировали свыше 2500 международных перевозок.

Ранее сообщалось, что за август в нижегородском аэропорту выявили более 15 нарушений при вывозе домашних животных. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

