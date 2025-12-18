Нижегородская компания получила грант на разработку цифровой платформы Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская компания "Алькрона" вошла в число лидеров конкурса технологических инициатив, организованного Российским научным фондом. Её проект признан одним из трёх лучших в рамках задач национального проекта "Средства производства и автоматизации".

Разработка "Алькроны" представляет собой цифровую платформу, предназначенную для проектирования комбинированного режущего инструмента. В основе решения лежит применение технологий машинного обучения и аддитивного производства.

На реализацию проекта в течение трёх лет компания получит грант от РНФ в размере 30 миллионов рублей. Кроме того, "Алькрона" направит на развитие инициативы дополнительные 3 миллиона рублей из собственных средств.

РНФ оказывает поддержку ориентированных и прикладных исследований, которые способствуют созданию новых технологических решений. В числе приоритетов — разработка прототипов оборудования, технологических процессов и продукции, обеспечивающих технологическую независимость страны.

Ранее сообщалось, что нижегородский стартап получит грант на 5 млн рублей.