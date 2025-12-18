Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2025 15:16Медаль в честь Матрены Вольской появится в Нижегородской области
18 декабря 2025 15:00200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"
18 декабря 2025 14:43Нижегородская компания получила грант на разработку цифровой платформы
18 декабря 2025 14:26Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО
18 декабря 2025 14:0410 тысяч деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году
18 декабря 2025 13:51"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах
18 декабря 2025 13:01Дополнительные электрички до Сортировки назначили ради "Поезда Деда Мороза"
18 декабря 2025 12:37Нижегородцев призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники
18 декабря 2025 11:30Обвиняемый во взятке Егоров покинул пост вице-мэра Нижнего Новгорода
18 декабря 2025 11:10В Нижегородской области в четвёртый раз вручили премию "Журналист года"
Общество

200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"

18 декабря 2025 15:00 Общество
200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв БАРС-НН

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Нижегородцы из разных муниципалитетов продолжают вступать в мобилизационный резерв "БАРС-НН". Добровольцы проходят все необходимые этапы отбора в военных комиссариатах и заключают контракты с министерством обороны России. Сформированная из представителей всего региона группа резервистов уже приступила к боевой подготовке на полигоне.

Как сообщили в Военном комиссариате, на данный момент число резервистов в Нижегородской области составляет около 200 человек.

Командир подразделения Алексей Храмов сообщил, что на начальном этапе группы формировались из добровольцев — сотрудников одного из крупнейших предприятий региона для защиты конкретного объекта. По его словам, сейчас ведется подготовка резервистов для охраны различных объектов на территории области.

Он также отметил, что интерес к службе в "БАРС-НН" проявляют люди разных профессий и возрастов со всей Нижегородской области, которых объединяет желание помочь своим. Подготовка подразделения, по словам командира, включает теоретические и практические занятия, а сами тренировки максимально приближены к реальным условиям, чтобы резервисты были готовы к любым вызовам и могли эффективно выполнять поставленные задачи.

После завершения подготовки региональные защитники в составе сводных мобильных групп будут направлены на боевое дежурство на стратегически важных объектах области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин призвал работодателей не мешать вступлению сотрудников в "БАРС-НН".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАРС-НН Военные
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 14:16Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
13 ноября 2025 16:00Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных