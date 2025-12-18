200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"

Фото:
Нижегородцы из разных муниципалитетов продолжают вступать в мобилизационный резерв "БАРС-НН". Добровольцы проходят все необходимые этапы отбора в военных комиссариатах и заключают контракты с министерством обороны России. Сформированная из представителей всего региона группа резервистов уже приступила к боевой подготовке на полигоне.
Как сообщили в Военном комиссариате, на данный момент число резервистов в Нижегородской области составляет около 200 человек.
Командир подразделения Алексей Храмов сообщил, что на начальном этапе группы формировались из добровольцев — сотрудников одного из крупнейших предприятий региона для защиты конкретного объекта. По его словам, сейчас ведется подготовка резервистов для охраны различных объектов на территории области.
Он также отметил, что интерес к службе в "БАРС-НН" проявляют люди разных профессий и возрастов со всей Нижегородской области, которых объединяет желание помочь своим. Подготовка подразделения, по словам командира, включает теоретические и практические занятия, а сами тренировки максимально приближены к реальным условиям, чтобы резервисты были готовы к любым вызовам и могли эффективно выполнять поставленные задачи.
После завершения подготовки региональные защитники в составе сводных мобильных групп будут направлены на боевое дежурство на стратегически важных объектах области.
