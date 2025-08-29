Новый образовательный кластер ж/д транспорта открылся в Нижнем Новгороде

Фото:
1 сентября в Нижнем Новгороде на базе железнодорожного техникума состоялось открытие образовательно-
В церемонии открытия принял участие начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, который отметил важность события для подготовки квалифицированных специалистов, способных внедрять новые технологии и обеспечивать стабильную работу отрасли.
Кластер предлагает обучение по ряду специальностей, включая организацию перевозок, техническую эксплуатацию подвижного состава, строительство железных дорог, автоматику и телемеханику, экономику и бухгалтерский учёт на железнодорожном транспорте, электроснабжение.
Для практического обучения студентов кластер оснащен современным оборудованием, включая тренажеры «Ласточка» и «Ермак», а также обновленный полноразмерный железнодорожный макет.
В ходе открытия Сергей Дорофеевский вручил лучшим студентам именные и корпоративные стипендии. Отмечается, что Горьковская магистраль уделяет большое внимание подготовке будущих кадров, организуя встречи руководства со студентами и проводя совместные стратегические сессии с профессиональным сообществом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+