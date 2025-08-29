Нижегородца будут судить за гибель 90-летнего пенсионера на Автозаводе

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб 90-летний пешеход. Как сообщили в областной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.
Автомобильная авария произошла в июне 2025 года на проспекте Октября в Автозаводском районе. 21-летний водитель в нарушение ПДД выехал на перекресток, хотя для него горел красный сигнал светофора, и сбил на переходе пожилого мужчину. Потерпевший получил смертельные травмы.
Уголовное дело направлено в Автозаводский райсуд для рассмотрения по существу.
Сообщалось, что за минувшие выходные на нижегородских дорогах погиб один подросток и пострадали шесть.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+