Нижегородца будут судить за гибель 90-летнего пенсионера на Автозаводе Происшествия

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб 90-летний пешеход. Как сообщили в областной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Автомобильная авария произошла в июне 2025 года на проспекте Октября в Автозаводском районе. 21-летний водитель в нарушение ПДД выехал на перекресток, хотя для него горел красный сигнал светофора, и сбил на переходе пожилого мужчину. Потерпевший получил смертельные травмы.

Уголовное дело направлено в Автозаводский райсуд для рассмотрения по существу.

