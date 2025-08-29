ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Происшествия

Нижегородца будут судить за гибель 90-летнего пенсионера на Автозаводе

02 сентября 2025 19:10
Нижегородца будут судить за гибель 90-летнего пенсионера на Автозаводе

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб 90-летний пешеход. Как сообщили в областной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Автомобильная авария произошла в июне 2025 года на проспекте Октября в Автозаводском районе. 21-летний водитель в нарушение ПДД выехал на перекресток, хотя для него горел красный сигнал светофора, и сбил на переходе пожилого мужчину. Потерпевший получил смертельные травмы.

Уголовное дело направлено в Автозаводский райсуд для рассмотрения по существу.

Сообщалось, что за минувшие выходные на нижегородских дорогах погиб один подросток и пострадали шесть.

Автозаводский район ДТП Суды
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных