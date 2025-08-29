Пожарные тушат возгорание на складах в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Утром 3 сентября в одном из складских комплексов на улице Бекетова в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в ликвидации возгорания задействованы 55 сотрудников экстренных служб и 14 единиц спецтехники.

По предварительной оценке, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

По данным на текущий момент, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Спасатели продолжают работы по полной ликвидации огня и предотвращению его распространения.

Ранее сообщалось, что 25 человек эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за пожара в подвале многоквартирного дома.