Пожарные тушат возгорание на складах в Нижнем Новгороде

Утром 3 сентября в одном из складских комплексов на улице Бекетова в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Как рассказали в ведомстве, в ликвидации возгорания задействованы 55 сотрудников экстренных служб и 14 единиц спецтехники.
По предварительной оценке, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
По данным на текущий момент, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Спасатели продолжают работы по полной ликвидации огня и предотвращению его распространения.
Ранее сообщалось, что 25 человек эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за пожара в подвале многоквартирного дома.
