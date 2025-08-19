Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Происшествия

Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сормове

28 августа 2025 11:38  [75] Происшествия
Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сормове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Героев Космоса. Возгорание началось на кухне одной из квартир, огонь охватил площадь около 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря их действиям удалось спасти четверых человек и эвакуировать ещё 40 жильцов, включая пятерых детей.

В тушении пожара участвовали 34 специалиста МЧС и 12 единиц специальной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в нижегородском поселке Сухобезводном.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных