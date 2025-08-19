Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сормове Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Героев Космоса. Возгорание началось на кухне одной из квартир, огонь охватил площадь около 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря их действиям удалось спасти четверых человек и эвакуировать ещё 40 жильцов, включая пятерых детей.

В тушении пожара участвовали 34 специалиста МЧС и 12 единиц специальной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в нижегородском поселке Сухобезводном.