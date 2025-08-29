Трудинспекция продолжает биться за права нижегородских стриптизерш Общество

Гострудинспекция в Нижегородской области вновь взялась за стриптиз-клуб "Барин Клаб". Сотрудники надзорного ведомства провели там очередную внеплановую проверку.

Причиной визита сотрудников стало неисполнение выданного Госинспекцией предписания о необходимости оформления трудовых договоров с работниками. В ходе проведённой ранее проверки выяснилось, что клуб заключал с "артистками" гражданско-правовые договоры вместо трудовых, что не соответствует требованиям трудового законодательства.

В инспекции добавили, что в отношении клуба будет рассмотрено постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований должностного лица надзорного органа.

Ситуация находится на контроле руководства Гострудинспекции в регионе.

