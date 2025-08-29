Трудинспекция продолжает биться за права нижегородских стриптизерш

Фото:
Гострудинспекция в Нижегородской области вновь взялась за стриптиз-клуб "Барин Клаб". Сотрудники надзорного ведомства провели там очередную внеплановую проверку.
Причиной визита сотрудников стало неисполнение выданного Госинспекцией предписания о необходимости оформления трудовых договоров с работниками. В ходе проведённой ранее проверки выяснилось, что клуб заключал с "артистками" гражданско-правовые договоры вместо трудовых, что не соответствует требованиям трудового законодательства.
В инспекции добавили, что в отношении клуба будет рассмотрено постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований должностного лица надзорного органа.
Ситуация находится на контроле руководства Гострудинспекции в регионе.
Ранее сообщалось, что нижегородский агрохолдинг задолжал сотрудникам почти 3 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+