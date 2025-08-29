Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2025 14:40  [66] Трудинспекция продолжает биться за права нижегородских стриптизерш
03 сентября 2025 14:28  [93] Екатерина Андреева назвала Нижний Новгород "городом, дышащим полной грудью"
03 сентября 2025 13:57  [114] Порядок оказания медпомощи мигрантам изменился в Нижегородской области
03 сентября 2025 13:42  [144] Часть квартир в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" передадут региону
03 сентября 2025 13:26  [132] Больную туберкулезом нижегородку принудительно доставили в диспансер
03 сентября 2025 13:07  [154] Пригородные электрички в Нижнем Новгороде временно изменят маршруты
03 сентября 2025 12:46  [172] Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
03 сентября 2025 12:28  [157] Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска
03 сентября 2025 12:19  [151] Екатерина Лебедева: "Интерес к инженерным профессиям повышается, и это вполне закономерно"
03 сентября 2025 12:11  [199] "Не злиться, не завидовать, улыбаться": Екатерина Андреева раскрыла секрет успеха
Общество

Трудинспекция продолжает биться за права нижегородских стриптизерш

03 сентября 2025 14:40
Трудинспекция продолжает биться за права нижегородских стриптизерш

Фото: pixabay.com

Гострудинспекция в Нижегородской области вновь взялась за стриптиз-клуб "Барин Клаб". Сотрудники надзорного ведомства провели там очередную внеплановую проверку.

Причиной визита сотрудников стало неисполнение выданного Госинспекцией предписания о необходимости оформления трудовых договоров с работниками. В ходе проведённой ранее проверки выяснилось, что клуб заключал с "артистками" гражданско-правовые договоры вместо трудовых, что не соответствует требованиям трудового законодательства.

В инспекции добавили, что в отношении клуба будет рассмотрено постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований должностного лица надзорного органа. 

Ситуация находится на контроле руководства Гострудинспекции в регионе.

Ранее сообщалось, что нижегородский агрохолдинг задолжал сотрудникам почти 3 млн рублей. 

Теги:
бизнес Госинспекция труда
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных