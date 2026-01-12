Фуникулер в Нижегородском кремле перевез более 360 000 человек за год Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Кремлевский фуникулер в Нижнем Новгороде перевез более 360 тысяч человек за 2025 год. Общая сумма выручки от продажи билетов составила 91,8 млн рублей, сообщили НИА "Нижний Новгород" в управделами регионального правительства.

Напомним, фуникулер начал работу в сентябре 2024 года. Он соединяет верхнюю и нижнюю части территории кремля, предлагая жителям и туристам удобный и живописный способ перемещения по историческому центру города.

С 1 июля 2025 года стоимость одной поездки на подъемнике составляет 350 рублей.

Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров выразил надежду, что включение Городца в туристический маршрут "Золотое кольцо" станет стимулом для привлечения инвестиций в строительство фуникулера в городе.