У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Юрист объяснил, когда ругань в голосовом сообщении обернётся штрафом

12 января 2026 16:50 Общество
Юрист объяснил, когда ругань в голосовом сообщении обернётся штрафом

Фото: с сайта ru.freepik.com

Москвичку оштрафовали на 3 тысячи рублей за голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере Telegram. Прокуратура использовала прослушанный аудиофайл пострадавшей в качестве доказательства по административному делу.

Юрист Дарья Ахтырко, комментируя этот случай в интервью для 360.ru, отметила, что россияне редко прибегают к судебным разбирательствам для привлечения к ответственности за оскорбления, и добиться наказания в таких случаях крайне затруднительно.

По словам юриста, закон рассматривает оскорбление как унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или не соответствующей нормам морали форме. Это может быть устное или письменное высказывание, а также сообщение, сделанное публично, в присутствии свидетелей, которые могут подтвердить факт оскорбления.

Если голосовое сообщение было отправлено в личных сообщениях и не предназначалось для третьих лиц, то это может быть расценено как выражение личного мнения, за которое невозможно привлечь к ответственности. Ахтырко подчеркнула, что для привлечения к ответственности важно наличие свидетелей или проведение специальной экспертизы, которая установит, является ли запись оскорбительной. Однако стоимость такой экспертизы может превышать сумму штрафа, который грозит ответчику.

В случае с оштрафованной москвичкой важным фактором стало признание ею своей вины, что позволило привлечь её к ответственности. Штраф, наложенный на неё, будет направлен в доход государства, но она может потребовать возмещения морального вреда на основании этого постановления.

Теги:
Законодательство Социальные сети Юрист
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных