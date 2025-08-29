Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
50 незаконных врезок в водопровод выявили в поселке Новинки

50 незаконных врезок в водопровод выявили в поселке Новинки

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

АО "Нижегородский водоканал" продолжает борьбу с несанкционированными подключениями к системам водоснабжения и водоотведения. Такие врезки не только нарушают закон, но и могут привести к авариям на сетях и снижению давления воды у добросовестных потребителей.

По данным пресс-службы мэрии, во время плановых проверок в июле специалисты водоканала зафиксировали 50 самовольных подключений в жилом секторе поселка Новинки, в переулке Уютный.

Как сообщили в управлении по расчётам с абонентами, застройщик самостоятельно подключил объекты к централизованной системе холодного водоснабжения без разрешительной документации и оформления договорных отношений. Оплата за использованную воду также не производится.

Жителям всех 50 объектов направлены уведомления о необходимости официально оформить подключение. Для этого требуется обратиться в Центр проектно-технических согласований и заключить договор с ресурсоснабжающей организацией.

Если абоненты проигнорируют предписания, водоканал будет вынужден прибегнуть к отключению незаконных врезок путём установки пломб. В случае их повреждения и повторного подключения будет произведено отглушение трубопровода, полностью исключающее подачу воды.

Водоканал подчёркивает, что отключение — крайняя мера. Пока только один собственник из 50 вышел на контакт и начал процесс легализации водопользования.

За несанкционированное подключение владельцам объектов будет начислена плата по нормативу с повышающим коэффициентом 10.

Если владелец отключённого объекта решит подключиться по закону, он может подать заявление в ЦПТС по адресу: ул. Керченская, 15а. Договор о подключении выдается в течение 20 рабочих дней после поступления документов.

Добавим, что на сегодняшний день в реестре самовольных потребителей АО "Нижегородский водоканал" числится более 600 физических лиц.

Ранее сообщалось, что нижегородским предприятиям выставили многомиллионные штрафы за стоки.

Водоканал водопровод ЖКХ
