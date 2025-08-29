Советник президента Фадеев призвал вернуть доверие к учителям в школах Общество

Фото: Александр Воложанин

Советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев провёл интерактивную дискуссию "Почему правозащитник должен быть активным?" в рамках образовательной программы "Правозащитники, новое поколение". Программа проходит в Нижнем Новгороде в центре подготовки госслужащих "ГосСтарт" (проект Росмолодёжи).

Во время встречи обсуждалась и ситуация с положением учителей в школах, передает ИА "НТА-Приволжье". По словам Фадеева, сегодня права педагогов часто остаются без внимания, а родители всё чаще воспринимают образование как обычную услугу.

"Откуда появилось выражение "вызвать учителя на ковёр"? Это следствие политического решения 90-х годов, когда образование официально отнесли к сфере услуг", — отметил советник президента.

Фадеев провёл сравнение: "В химчистке, если вам не вывели пятно с одежды, вы предъявляете претензию. Так же и в школе некоторые родители рассуждают: почему вы плохо воспитали нашего ребёнка?"

При этом он подчеркнул, что для России сегодня ключевыми остаются две профессии — защитник Родины и учитель. "Без образования у страны нет будущего. Поэтому необходимо укреплять статус учителя и, прежде всего, возвращать доверие к нему в школе", — резюмировал Фадеев.