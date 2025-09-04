День бега пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Через две с половиной недели на Волжской набережной в Нижнем Новгороде снова соберутся любители активного образа жизни. 20 сентября рядом со стадионом "Совкомбанк Арена" состоится большой День бега (6+), который объединит сразу два события — "Кросс нации" и эстафетный пробег: 76-й на призы правительства Нижегородской области и 99-й на призы газеты "Нижегородская правда".

Раздача номеров участникам "Кросса нации" начнётся заранее — 18 и 19 сентября, но забрать их можно будет и в день забега. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и выбрать одну из предложенных дистанций. Всего предусмотрено семь вариантов: 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.

Открытие всероссийского Дня бега состоится в 9:45, а уже с 10:00 на старт начнут выходить участники "Кросса нации", которые будут бежать на всех дистанциях в течение трёх часов. В 13:00 начнётся эстафетный пробег на призы регионального правительства и газеты "Нижегородская правда".

В эстафете примут участие мужские и женские команды спортивных клубов, коллективов физической культуры предприятий и организаций, школьников и студентов, а также сборные физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных школ, в том числе школ олимпийского резерва. На старт выйдут и команды органов исполнительной власти.

Напомним, в конце сентября на набережной Гребного канала пройдет благотворительный забег "Сила жизни" (16+).