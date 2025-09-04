Наталья Романова возглавила Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию Общество

Фото: пресс-служба АО "ВППК"

Наталья Романова возглавила Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию. Как сообщила пресс-служба акционерного общества, решение о её назначении гендиректором было принято на заседании совета акционеров компании 3 сентября.

Наталья Романова имеет профильное образование: она окончила экономический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Также прошла обучение по программам дополнительного профессионального образования в Корпоративном университете ОАО "РЖД", НИУ ВШЭ и ННГУ.

Свою карьеру на железнодорожном транспорте Романова начала в 2006 году с должности бухгалтера. В дальнейшем она занимала позиции экономиста, ведущего экономиста, а с 2010 года — начальника отдела экономики и учёта услуг инфраструктуры в структурах Горьковской железной дороги и ОАО "РЖД".

С 2014 года Наталья Романова работала в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам.

За достижения в профессиональной деятельности удостоена почётной грамоты начальника Горьковской железной дороги, благодарностей от руководства ОАО "РЖД", а также памятной медали "20 лет открытому акционерному обществу 'Российские железные дороги'".

