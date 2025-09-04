Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Последние новости рубрики Общество
04 сентября 2025 20:07  [2] Наталья Романова возглавила Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию
04 сентября 2025 18:04  [138] Новая остановка появилась в центре Богородска при содействии соцучастковых
04 сентября 2025 17:45  [148] Сотрудники зоопарка "Лимпопо" заменили мать новорожденному зубрёнку
04 сентября 2025 17:28  [138] Нижегородская область и Узбекистан будут расширять сотрудничество
04 сентября 2025 17:12  [182] Осторожно, лоси: водителей призвали быть внимательнее на нижегородских дорогах
04 сентября 2025 16:46  [181] Еще один поселок хотят упразднить в Нижегородской области
04 сентября 2025 16:22  [191] "Единая Россия" открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант
04 сентября 2025 15:56  [149] У нижегородской компании по выпуску панельно-каркасных домов выросла выработка благодаря "Производительности труда"
04 сентября 2025 15:33  [208] Часть улицы Артельной перекрыли до 1 ноября из-за ремонтных работ
04 сентября 2025 15:20  [197] Более 500 кг сомнительной рыбной продукции обнаружили в Нижегородской области
Общество

Наталья Романова возглавила Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию

04 сентября 2025 20:07 Общество
Наталья Романова возглавила Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию

Фото: пресс-служба АО "ВППК"

Наталья Романова возглавила Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию. Как сообщила пресс-служба акционерного общества, решение о её назначении гендиректором было принято на заседании совета акционеров компании 3 сентября.

Наталья Романова имеет профильное образование: она окончила экономический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Также прошла обучение по программам дополнительного профессионального образования в Корпоративном университете ОАО "РЖД", НИУ ВШЭ и ННГУ.

Свою карьеру на железнодорожном транспорте Романова начала в 2006 году с должности бухгалтера. В дальнейшем она занимала позиции экономиста, ведущего экономиста, а с 2010 года — начальника отдела экономики и учёта услуг инфраструктуры в структурах Горьковской железной дороги и ОАО "РЖД".

С 2014 года Наталья Романова работала в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам.

За достижения в профессиональной деятельности удостоена почётной грамоты начальника Горьковской железной дороги, благодарностей от руководства ОАО "РЖД", а также памятной медали "20 лет открытому акционерному обществу 'Российские железные дороги'".

Ранее сообщалось, что Оксана Кислицина переназначена омбудсменом Нижегородской области.

